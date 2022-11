Une course de caisses à savon en plein vignoble carcoie

Trente-cinq caisses à savon ont dévalé samedi la pente qui relie Cortaillod au Petit-Cortaillod. Cette trentaine de petits véhicules sans moteur et entièrement bricolés prenait part à la première édition de la Corta’Blue Race. L’événement était organisé par l’association locale CortaBleu, nom qui fait référence à la commune et aux feux bleus. En effet, une bonne partie des équipages étaient issus du secourisme.

La course s’est déroulée en plusieurs parties à l’image d’un Grand Prix : essais, qualifications et course nocturne. Aucun chronométrage n’était prévu, mais un jury décernait des points pour récompenser notamment le design des véhicules.