Le covoiturage a doublé en 10 ans dans l’Arc jurassien franco-suisse

Diminuer le trafic, les émissions de gaz à effet de serre et, par les temps qui courent, ses frais d’essence. Les arguments ne manquent pas pour inciter à se déplacer d’une manière différente pour se rendre sur son lieu de travail. La remise des prix du Challenge covoiturage de l’Arc jurassien franco-suisse s’est tenue vendredi à Chézard. Cette 8e édition a réuni plus de 2'300 participants entre le 19 et le 23 septembre, en hausse de 24% par rapport à 2019. Plus de 180 entreprises, totalisant environ 42'000 employés, sont partenaires du projet. Selon les données 2022, un quart d’entre eux covoiture, un chiffre qui a doublé en 10 ans. Il y a toutefois de quoi faire mieux, selon Mireille Gasser, coprésidente du comité de pilotage du Dispositif Covoiturage Arc jurassien. « C’est pourquoi nous travaillons étroitement avec les entreprises. Si elles appuient ce dispositif parce qu’elles sont confrontées à des limitations de leur parking, à des demandes de leurs employés ou qu’elles mettent à disposition des voitures en cas d’urgence, ce sont autant d’éléments qui sont de nature à rassurer les covoitureurs ».