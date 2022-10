Un autre regard sur les petites bêtes

Regarder les petites bêtes et les animaux qui nous entourent, mais autrement. L’ouvrage intitulé « Histoires surnaturelles » allie ironie et véracité. Il est signé par Grégory Roeder, professeur de biologie à l’Université de Neuchâtel, et par Stéphane Hette, photographe. Le livre propose vingt récits relatant les interactions d’alliances, mais aussi de rivalités entre invertébrés et végétaux. Le livre se veut accessible à tous, enfants comme adultes. Pour Grégory Roeder, il était aussi important de faire prendre conscience aux lecteurs qu’ils n’ont pas besoin de se rendre sous d’autres latitudes pour observer les merveilles de la nature. Il suffit d’ouvrir les yeux ici. /sma