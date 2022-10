L’économie neuchâteloise tient le coup, mais 2023 sera difficile

La conjoncture économique se joue pour l’instant des événements internationaux. Le canton de Neuchâtel traverse – encore - une période faste selon l’enquête conjoncturelle de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) présentée ce lundi. Toutefois cette situation ne devrait pas aller au-delà des six prochains mois en raison notamment de l’augmentation du prix de l’énergie et de son approvisionnement.





Un effet de rattrapage ?



Le directeur de la CNCI, Florian Néméti avoue tout de même être étonné de la persistance de cette haute conjoncture. Selon ce dernier : « il y a un manque de matière, des surcoûts et une pénurie de main-d’œuvre ». Néanmoins, il avance que la bonne santé actuelle de l’économie cantonale s’explique certainement aussi par un effet de rattrapage après la période Covid. L'étude expose notamment que les salaires devraient augmenter de 2,7% en moyenne.

Cette année, 270 membres ont participé au sondage avec un taux de réponse de 30% environ.