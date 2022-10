Un guide sur les pas de Suchard à Neuchâtel

La seconde partie de l’ouvrage invite les curieux, via trois itinéraires, à découvrir les traces de l’empire Suchard encore présentes dans le paysage. Une balade emmène les visiteurs au cœur du quartier de Serrières, découvrir les bâtiments qui abritaient jadis les machines de production. On peut notamment y voir les deux emblématiques « usines rouges », construites en 1899 et 1906. « Le fameux bâtiment avec le clocheton est entièrement construit en béton armé, jusque dans les charpentes », note Claire Piguet « Au début du XXe siècle, le béton est censé régler tous les problèmes d’hygiène. Cette notion sera par la suite pondérée, mais cela permettait d’avoir de grandes surfaces pour installer des machines et circuler. »