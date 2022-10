Un potentiel de plus de 3'200 nouveaux habitants

Les entreprises neuchâteloises peuvent-elles être promotrices du Canton de Neuchâtel ? C’est l’intitulé de l’événement organisé mercredi par la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie. Plusieurs intervenants ont abordé cette thématique devant une centaine de personnes à la salle de spectacle de Fontainemelon. Si l’État et la politique doivent trouver des solutions pour inverser la courbe démographique du canton, l’emploi est la première raison de domiciliation. Les entreprises ont donc aussi un rôle à jouer. Elles ont ainsi relayé auprès de leurs pendulaires extra-cantonaux un questionnaire, rempli par 2'300 d’entre eux, alors qu’ils sont 25'500 à travailler dans le canton sans y habiter. Un peu plus de la moitié proviennent de France et 75% viennent en voiture.







Les facteurs de rétention dans le lieu de domicile comme raisons premières à ne pas déménager

Constat « frappant », la majorité des répondants ne se posent même pas la question de s’établir dans le canton de Neuchâtel. Il y a donc un important travail de communication à faire, relève Yann Dubois, géographe et chef de projet chez Mobil’homme.