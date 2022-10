Une cérémonie autour du deuil périnatal

Un rituel pour les familles confrontées au deuil périnatal… La manifestation se tient ce samedi à 15h au cimetière Beauregard à Neuchâtel. Elle sera suivie, à 17h, de la projection du documentaire « Pour que nos étoiles brillent encore » dans la chapelle du cimetière. La manifestation est portée par les associations Naîtr’Étoile et Notre petite parenthèse. Le deuil périnatal touche chaque jour une à deux familles en Suisse. Perdre son bébé pendant la grossesse ou l'accouchement reste pourtant largement tabou dans notre société. Le rituel autour du deuil périnatal est un passage très important, indique Maëlle Wahli, de l’association Naîtr’Étoile « puisqu’il va permettre de dire au revoir à ce bébé et de reconnaître son existence ». Et d’ajouter que « La particularité est que l’entourage n’a pas eu l’occasion de créer des souvenirs avec cet enfant, n’a pas pu le porter, le voir ce qui crée un décalage avec le vécu des parents ». /sma