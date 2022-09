Le pôle de développement économique de La Tène va être retardé

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi qu'aucun permis de construire ne soit développé au pôle de développement économique de La Tène avant qu'un rapport d'information n'ait été transmis au Grand Conseil. Dans sa recommandation initiale, l'UDC demandait un moratoire de cinq ans.

L'amendement socialiste a été très largement soutenu. Il demande un rapport, qui documentera notamment les aspects écologiques, économiques, territoriaux et de sécurité alimentaire du projet.

Le rapport devra être débattu au Grand Conseil. Il dressera l’état de réalisation de chaque pôle économique d’intérêt cantonal et régional en documentant notamment la surface équipée, respectivement construite, le nombre d’emplois à l’hectare, le taux de motorisation des employés ainsi que le nombre de plans de mobilité d’entreprise et de site.

L'UDC demandait dans sa recommandation initiale au Conseil d'Etat de suspendre momentanément la procédure. Le projet ne fera « qu’accentuer notre déficit alimentaire », a déclaré Quentin Geiser. Selon le député, « il est tout simplement irresponsable de sacrifier 23 hectares des meilleures terres agricoles du canton ».

Concernant l'écoquartier qui devrait accueillir 500 habitants, Quentin Geiser estime que le canton n’a pas de problème de logement et assez de friches industrielles pour accueillir de nouvelles entreprises.





Oppositions citoyennes

Le conseiller d'Etat, Laurent Favre, a rappelé que la planification cantonale de trois pôles économiques date de 15 ans. L'écoquartier prévu sera « exemplaire » en matière d'énergie et de mobilité, a ajouté le chef du développement territorial.

Si un moratoire est prononcé, « on ne pourra pas continuer le projet (...) et ce dernier sera mort », a ajouté Laurent Favre. Pour le conseiller d'Etat, « cela serait dangereux si l'on veut diversifier l'économie du canton et attirer des entreprises qui veulent s'installer sur l'axe Bienne-Yverdon ».

Le comité de la Tène en transition s'oppose aussi au projet. A la suite de la mise à l'enquête du canton pour l'implantation d'un pôle économique, 199 oppositions ont été signées par les citoyens de la Tène et déposées aux autorités neuchâteloises. /ats-dsa