Votations fédérales : les résultats à Neuchâtel

« Non » au financement de l’AVS via la TVA

Le financement de l’AVS via la TVA est refusé à 54,7% par les Neuchâtelois. Le taux de participation atteint les 48,5%. Le « non » est plus marqué dans les communes de La Chaux-de-Fonds avec 61,1%, de Val-de-Travers avec 60,4% et Les Planchettes avec 60% de refus. Les communes avec le taux d’acceptation le plus élevé sont Brot-Plamboz avec 61,2%, Les Ponts-de-Martel avec 57,8% ainsi que St-Blaise avec 54,4%.