Une malaxeuse et un nouveau sentier didactique aux tourbières

Un nouveau sentier didactique à la Maison de la tourbière. Le musée des Ponts-de-Martel a inauguré récemment le tracé du Marais rouge. Plusieurs plates-formes de bois ont été installées le long du parcours et ces dernières permettent cette fois aux personnes à mobilité réduite de circuler à travers les tourbières. L’entrée de ce sentier est d'ailleurs située bien plus à proximité de la Maison de la tourbière, sise à l’Hôtel du Cerf, que sa prédécesseure. Le départ de l’ancien tracé se trouvait en face de la patinoire du Bugnon et le sentier comprenait escaliers et pistes finlandaises, soit avec une accessibilité moindre. Il restera tout de même en place.





Une machine unique



La deuxième nouveauté est aussi l’implantation de la « malaxeuse ». Il s’agit de la dernière machine de ce type en Suisse. Elle permettait la production de la tourbe de chauffage notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale. L’engin est actuellement en phase de rénovation par des étudiants de la HE-Arc. Alors que la malaxeuse ne sera pas mise en service de manière électrique, il devrait être toutefois possible pour le public de la faire tourner manuellement.