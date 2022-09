Neuchâtel Xamax M21 se relance

Une victoire qui fait du bien pour Neuchâtel Xamax M21. Les joueurs de la Maladière ont pris le meilleur sur Münsingen 5-1 samedi après-midi en 1re Ligue de football. Plus d’un mois après leur dernier succès en championnat, les jeunes « rouge et noir » ont montré du caractère pour s’imposer. Après avoir ouvert le score en première mi-temps par l’intermédiaire de Yama Sherzad, les Xamaxiens n’ont pas tremblé lorsque leur adversaire a égalisé au retour des vestiaires. Au contraire, les espoirs de la Maladière ont repris les devants grâce à deux réussites de Gedeon Diniz et Manassé Kilezi et un doublé d'Altin Zymbery.

Cette victoire permet à Neuchâtel Xamax M21 de se relancer au classement. La relève du club « rouge et noir » remonte au 3e rang provisoire. /gjo