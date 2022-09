Un sentier pour revivre la folle épopée du tremplin de la Combe-Girard

Construit en 1932, le tremplin de la Combe-Girard a été exploité jusque dans les années 90. Il a accueilli de nombreuses compétitions internationales et nationales, comme la tournée suisse des quatre tremplins aux côtés de Engelberg, de Saint-Moritz et de Gstaad. Certaines compétitions ont été retransmises en Eurovision. Jusqu’à 15'000 personnes se pressaient sur le site lors des journées de concours. « ON a retrouvé de nombreuses photos dont une qui montre le monde. Quand il y avait la compétition, la Ville du Locle se vidait », se souvient Bernard Vaucher.

Quant à l'avenir des lieux, il n'est pas fixé. La Ville laisse planer le doute sur une éventuelle transformation de la structure du tremplin en tour d'observation.