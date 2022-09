Peu de marge de manœuvre concernant la 5G

Le Conseil communal de Neuchâtel dresse un état des lieux sur la 5G. Répondant à une motion du groupe PopVertSol datant de mars 2019, l’exécutif a présenté ce lundi lors de la séance du Conseil général un rapport sur l’implantation des antennes de téléphonie mobile. Le texte met en avant la marge de manœuvre réduite des autorités tant communales que cantonales, les prescriptions contre les rayonnements non ionisants nuisibles ou incommodants relevant exclusivement de la Confédération. Seule la législation en matière d’aménagement du territoire et de la construction est du ressort des communes et des cantons. Reste que là aussi, le champ d’action est mince, les intérêts publics en matière de télécommunication et l’obligation de couverture entrant en ligne de compte. Au final, seul un affinement du choix des emplacements peut être entrepris. Pour ce faire, le Conseil communal va mettre en place un modèle de dialogue avec les opérateurs. Une solution recommandée par le Tribunal fédéral et la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement.