Beau-Rivage : « c’est catastrophique pour le personnel, pour notre métier et pour notre réputation »

Pour Martin Mayoly, également directeur de l'Hôtel Alpes & Lacs à Neuchâtel, ce genre d’histoire écorche l’image du métier, de la région et de l’hôtel. « Heureusement, ça n’arrive pas dans tous les hôtels à Neuchâtel », tempère-t-il, « notre association [HotellerieSuisse] est signataire de la convention collective de travail (CCT), il est donc de notre devoir d’en respecter les termes ».





Une liberté de gestion en question

De son côté, Tourisme neuchâtelois partage les mêmes inquiétudes et arguments que son principal partenaire hôtelier. Son directeur, Yann Engel, rappelle que le canton enregistre des chiffres de visite records depuis la pandémie de coronavirus. « On a besoin de tous les prestataires », insiste-t-il, « et qu’ils offrent des services de qualité ». L’autre aspect « préoccupant » à ses yeux est le non-respect de la CCT par un membre d’HotellerieSuisse. La branche reste relativement libre dans sa gestion, tant que les contrôles d’hygiène sont positifs, que les taxes de séjour sont prélevées et que les conventions sont respectées. « Le savoir-faire de l’hôtellerie suisse est reconnu et les choses se passent bien de manière générale », explique le directeur de Tourisme neuchâtelois, « mais là il s’agit d’un groupe étranger avec une gestion différente de ce qu’on connaît ».