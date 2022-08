Un second souffle pour la chapelle des Hauts-Geneveys

Redonner vie à un bâtiment historique abandonné. C’est le projet de trois artisans de Val-de-Ruz qui ont jeté leur dévolu sur la chapelle des Hauts-Geneveys.

L’ancien lieu de culte n’est plus utilisé depuis trois ans et se détériore progressivement. Les facteurs d’orgues Guillaume Roulet et Johannes Roehrig, ainsi que le verrier d’art Dominique Brandt, ont proposé à la commune de Val-de-Ruz, propriétaire de l’édifice, un projet de rénovation, comme l'indique Val-de-Ruz Info. Celui-ci envisage la création d’un atelier multifonction et l’aménagement d’une salle de conférence ou de concert. Le dossier est actuellement entre les mains des autorités cantonales. Avec leur feu vert, une convention pourrait être signée avec la commune de Val-de-Ruz.