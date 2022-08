Projet haut de gamme pour la forêt

« Forêtxcellence » : c’est la dénomination d’un projet destiné à valoriser la présence de bois de résonance dans l’Arc jurassien. Il émane de ForêtNeuchâtel, l’Association des propriétaires forestiers. Ce bois à forte valeur ajoutée provient d’épicéas âgés d’au moins 200 ans, et plus rarement d’érables. Il est destiné à la fabrication des instruments à cordes.

C’est une vieille ferme de La Brévine bâtie avec du bois de résonance qui a mis la puce à l’oreille de ForêtNeuchâtel. L’Association a mené une étude de deux ans, entre 2016 et 2018, pour déterminer si les forêts de résineux de l’Arc jurassien recélaient en quantité intéressante de ce bois de qualité exceptionnelle. Son prix de vente est dix à quinze fois plus élevé qu’un bois de qualité normale. Il s’agit d’un marché de niche. La production indigène existe, notamment dans le Risoux, mais elle reste actuellement modeste. Selon l’ingénieur forestier François Godi, coordinateur du projet « Forêtxcellence », le potentiel de production de l’Arc jurassien, s’élève à 600 mètres cube par année. Cela représente 2 à 3 arbres sur 10'000. C’est peu et très intéressant à la fois.