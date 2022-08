Le 10e Watt Air Jump prêt à prendre son envol

On va s’envoyer en l’air et dans l’eau à Saint-Blaise jusqu’à dimanche. Le Watt Air Jump revient après presque trois ans d’absence en raison de la pandémie de Covid-19. Pour cette dixième édition anniversaire, le festival qui mélange attractions et concerts a mis les petits plats dans les grands avec une refonte du site et encore plus d’artistes programmés.







Une nouvelle scène dans le lac



En trois ans, le site a bien changé. En effet, la grande scène a été retournée et fait désormais face au reste du festival. Une deuxième estrade, baptisée Lil' WAJ, a aussi été inaugurée dans la crique en face du Blob Jump. Les spectateurs pourront assister à des concerts avec les pieds - voire plus - dans l'eau.

En termes d’attraction, un mur de grimpe fait son apparition. Initialement prévu dans l'eau, ce dernier a finalement été érigé sur le site terrestre du festival pour des raisons logistiques, mais aussi, car il permet d'y accrocher des éclairages d'ambiance.