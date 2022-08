Papillons et frontière, l’exomusée continue son exploration

Deux nouveaux murs remplis de couleurs au Locle. L’exomusée compte désormais 31 œuvres. Les deux derniers virtuoses du pinceau à s’être exprimés sur le béton de la Mère commune sont le Biennois Wes 21 à la rue du Col-des-Roches 31 et le Français Mantra, sur la façade est du bâtiment de la rue de Beau-Site 13.

Le premier a exploré le thème de la frontière et le second la faune. Des pinceaux de Mantra ont jailli des papillons et une libellule.