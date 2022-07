Des Verrières au Vatican, le plus grand choc pour Mathieu Conrath a été la différence entre la campagne et la ville, où le béton a remplacé les pâturages et le calme du Val-de-Travers. Le jeune Verrisan se dit par contre honoré de pouvoir défendre et côtoyer le responsable des catholiques du monde entier.

En tant que garde, pas le temps de s’ennuyer. Chaque personne doit travailler six jours d’affilés, avant de bénéficier de trois jours de repos, si l’agenda du Pape François le permet. La garde pontificale peut ainsi être amenée à travailler jusqu’à 30 jours de suite. /swe