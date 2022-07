Variole du singe: Générations Sexualités Neuchâtel insiste sur la prévention

Pas de vaccin en Suisse

Il n’existe pas de vaccin contre la variole du singe, mais les anciens vaccins de première et deuxième génération contre la variole semblent être efficaces selon l’OFSP. Il est probable que les personnes de plus de 50 ans, majoritairement vaccinées contre la variole, bénéficient d’une immunité au moins partielle. Un vaccin de troisième génération a été autorisé en Europe et aux États-Unis, mais n’est pas autorisé en Suisse pour le moment.







Déclaration obligatoire

Depuis lundi, l’OFSP a également rendu obligatoire la déclaration des tests positifs à la variole du signe. Jusqu’ici, seul le résultat du test était déclaré. Désormais, les médecins et institutions doivent fournir dans les 24 heures des informations cliniques, le lieu d’exposition au virus et son mode de transmission. L'objectif de l’OFSP est de « combler les lacunes dans les connaissances scientifiques », notamment concernant la voie de transmission du virus. Et aussi pouvoir détecter et combattre à temps d'éventuelles transmissions en Suisse.

