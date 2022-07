Cimetière à truites dans le Seyon

Il faut savoir que la truite sauvage – la truite fario - qui peuple la rivière du Val-de-Ruz constitue une population autochtone qui se reproduit naturellement. L’alevinage n’est plus pratiqué depuis plusieurs années. Dans le Seyon, ce salmonidé est toutefois en mode survie en raison des périodes d’étiage de plus en plus fréquentes, indique le Service cantonal de la faune. Les pêcheurs sont du même avis. Stéphane Erard