L’histoire linguistique neuchâteloise à la loupe

Derrière l’actuelle unité linguistique de notre pays se cache en effet une réalité historique plus diverse et plus mouvementée qu'il n'y paraît. L’exposition retrace de manière chronologique les moments les plus importants de l’implantation de la langue française dans nos régions jusqu’à aujourd’hui.

Tout commence au Moyen Âge lorsque le français est importé en Suisse romande où il a ensuite coexisté pendant plusieurs siècles, plus ou moins harmonieusement, avec le latin et avec les parlers locaux. Une coexistence qui a marqué la langue que la population neuchâteloise parle aujourd’hui :