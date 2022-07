Décès du peintre neuchâtelois Marcel Mathys

Le peintre et sculpteur neuchâtelois Marcel Mathys est décédé le 27 juin après une brève hospitalisation à l'âge de 89 ans, indique un faire-part lundi dans Le Temps. Il pratiquait la sculpture sur bronze et réalisait également des lithographies, des dessins et des gravures.

Né en 1933 à Neuchâtel, Marcel Mathys a fait ses études à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds. Il a d'abord été graveur chez les médailleurs Huguenin Frères au Locle, avant d'exercer son art de manière indépendante.

Son œuvre est ponctuée de collaborations avec des écrivains dont il a illustré les textes comme Monique Laederach, Jacques Chessex ou Pierre Chappuis. /ATS-gtr