La STEP de La Rincieure est en cours d’assainissement

Opération démantèlement, nettoyage puis remise en état pour le site de La Rincieure à Val-de-Ruz. L’ancienne station d’épuration, située entre Engollon et Dombresson, et à l’arrêt depuis l’an 2000, est en cours d’assainissement. Le chantier s’est ouvert début juin et devrait durer jusqu’à début septembre. Le coût estimé des travaux est de 950'000 francs, dont 65% sont pris en charge par l’industrie locale, 25% par la Commune et 10% par l’État de Neuchâtel, selon les autorités.