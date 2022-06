Opération séduction pour la blockchain à Neuchâtel

Neuchâtel veut se consolider comme l’une des places fortes de la blockchain en Suisse. Sans revendiquer le titre « d’eldorado de la crypto », la communauté neuchâteloise du bitcoin, l’État de Neuchâtel et les milieux industriels concernés travaillent pour promouvoir et développer l’utilisation de cette technologie dans le canton. C’est notamment avec cet objectif que se déroule ce vendredi l’événement « Le paradigme du bitcoin ». Organisée par l’Université de Neuchâtel et la communauté locale active dans les cryptomonnaies, la manifestation propose notamment des rencontres et des conférences autour de cette technologie.

L’événement a débuté vendredi matin dans un hôtel à Neuchâtel. La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) avait convié de nombreux acteurs et entrepreneurs actifs dans la technologie de la blockchain à une rencontre. Son but était de présenter l’écosystème neuchâtelois et de le mettre en relation avec des industriels, des utilisateurs ou des investisseurs potentiels.

Florian Németi, le président de la CNCI, a également insisté sur les applications possibles dans le paysage industriel neuchâtelois :