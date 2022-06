Bernard Challandes : « La Suisse s’est battue et a fait plaisir à voir »

L’équipe de Suisse de football a retrouvé des couleurs. Dimanche soir, elle a dominé le Portugal 1-0 à Genève pour la quatrième journée de Ligue des Nations. L’unique but a été inscrit par Haris Seferovic à la 1re minute de jeu. Il s’agit de la première victoire de la Nati en 2022.

Pour revenir sur cette partie et plus globalement sur ce début de Ligue des Nations de la Suisse, le Neuchâtelois Bernard Challandes, ex entraîneur international, était l’invité de la Matinale RTN pour livrer son analyse