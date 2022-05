Une comédie musicale sur Neuchâtel par Elie Chouraqui

Pour l’instant, l’identité de celui qui a hérité du rôle-titre n’a pas été dévoilée. Le casting sera franco-suisse et va aussi mettre en scène d'autres artistes régionaux.







Des dessins de John Howe

Dans ce projet qui est soutenu par la Ville de Neuchâtel, la Loterie romande et la BCN figure aussi John Howe qui a réalisé le story-board et la scénographie. Le célèbre artiste qui réside à Neuchâtel a d’ailleurs dû partager son temps entre cette comédie musicale et la série télévisée du Seigneur des Anneaux qui sera disponible en automne.

Enfin, après la grande première en Suisse, une large tournée va démarrer en France à la fin de l’année en commençant par Marseille. /jha