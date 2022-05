La Chaux-de-Fonds, capitale intersidérale du clitoris

Professeure de Qi-Gong, Virginie Rochat est l’instigatrice de la manifestation qui se déroule dimanche dans différents lieux de la Chaux-de-Fonds. Une journée à laquelle chacune et chacun peut contribuer, dans un esprit d’ouverture et de dialogue autour de la sexualité et du plaisir féminin. Le menu de cette journée est riche, copieux et varié, et vous retrouvez toutes les informations sur le site. Virginie Rochat était l’invitée des gourmands du matin :