Votations fédérales : les résultats à Neuchâtel

« Oui » à Frontex

L’Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE, aussi appelé « loi Frontex » reçoit le soutien de 72,3% des Neuchâtelois. Les communes des Verrières, du Landeron et de Hauterive affichent chacune plus de 80% de « oui ». Brot-Plamboz, Les Planchettes et La Côte-aux-Fées soutiennent le moins la loi avec 37,3%, 37% et 35,5% de « non ».

La participation affiche 35,1% pour la loi Frontex.