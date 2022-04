Une seconde vie pour les batteries automobiles

Prolonger, réutiliser, recycler : ce sont les trois objectifs du projet CircuBat, qui veut répondre à la problématique de l’élimination des batteries automobiles en fin de vie. L’étude a été approuvée par l’agence pour l’encouragement de l’innovation Innosuisse. Elle est dirigée par la Haute école spécialisée bernoise (BFH) à Bienne, qui collabore avec pas moins de sept institutions de recherche suisse et 24 entreprises.

À travers sept sous-projets, CircuBat veut optimiser toutes les étapes de la vie d’une batterie dans le but d’accroitre sa durabilité. Si l’on vante les mérites de la voiture électrique pour son moindre impact sur l’environnement, la production et la destruction de sa batterie soulèvent quelques questions éthiques et écologiques, explique Andrea Vezzini, responsable du projet de recherche.