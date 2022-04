La réparation de vélos comme tremplin professionnel

La petite reine et sa mécanique peuvent aussi servir de porte d’entrée dans le monde du travail. C’est l’ambition de PerspectivePlus et de CyclesProf. L’entreprise d’intégration professionnelle et le magasin de vélos ont ouvert début mars un atelier d’entretien et de réparation de cycles à Saint-Blaise sous l’appellation de Velo Academy. La démarche doit permettre aux jeunes de découvrir de nouveaux horizons professionnels, en leur proposant des stages d’orientation et des formations pratiques. Ces dernières peuvent durer de 12 à 24 mois, avant d’être validées d’une certification d’assistant-mécanicien en cycles.

Ce type d’atelier est une première en Suisse romande. Thierry Zimmermann, directeur de PerspectivePlus :