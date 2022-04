Cybersécurité : « Les PME suisses sont de très bonnes cibles »

Les institutions publiques sont également vulnérables. « Les pirates ont toujours une longueur d’avance sur la sécurité ». Il est ainsi devenu indispensable d’y être préparé et d’améliorer constamment les infrastructures informatiques. Une problématique qui concerne aussi le guichet unique ou le futur dossier électronique du patient. « Nous sommes prêts en termes de numérisation, mais il manque une réflexion sérieuse sur la sécurité », considère Fabien Bassi. Le patron de Netmanage estime qu’il faut informer davantage la population et les entreprises, à travers des formations et des sensibilisations. Dans ce domaine, les politiques ont aussi leur rôle à jouer. /dsa