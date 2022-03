Un dojo couplé à des appartements protégés à La Chaux-de-Fonds

Le « Super Dojo », c’est le nom donné au projet immobilier du JKC, le club de judo et de karaté de La Chaux-de-Fonds. Présenté ce vendredi, il est appelé à remplacer l’actuel dojo, datant de 1964, qui subit les effets du temps et ne répond plus aux besoins du club. L’idée ne s’arrête pas à une simple salle de combat, mais à tout un immeuble abritant 20 appartements protégés. De style japonais, il abritera également un parking souterrain et une cafétéria, dans l’objectif d’y créer un lieu de vie commune.