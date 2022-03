Cabinets médicaux piratés

Une notice mentionnant le nom d’un cabinet basé dans le canton de Neuchâtel avait été publiée sur le darknet la semaine dernière, en parallèle à une annonce de piratage du site OneDoc.ch. Les responsables de la plateforme de prise de rendez-vous médicaux avaient nié avoir fait l’objet d’une cyberattaque ou d’une demande de rançon.

Selon la Police neuchâteloise, la menace représentée par les vols de données informatiques et les demandes de rançons doit être prise au sérieux par les cabinets médicaux, mais plus généralement par toutes les entreprises. Les hackers cherchent juste à faire du profit, et exploitent les points faibles, quel que soit l’endroit où ceux-ci se présentent. /jhi-sbe