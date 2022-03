Nicolas Lüthi et Chrystelle Baumann à nouveau en tête à Marin

Les dimanches se suivent et se ressemblent pour Nicolas Lüthi et Chrystelle Baumann. Les deux cyclistes neuchâtelois ont remporté la troisième étape des Classiques du Littoral qui comptait 80km. Ils avaient déjà remporté la seconde étape le 13 mars.

Chez les hommes, Nicolas Lüthi l’a emporté devant Nils Correvon et Guillaume Haldimann. Il confirme sa 1re place au classement général. Du côté des femmes, Chrystelle Baumann a été la plus rapide. Naïka Racheter et Joanie Huguenin complètent le podium. Au classement général, Joanie Huguenin trône au premier rang.

Dans la catégorie junior, Nicolas Bialon s’est échappé seul à 25km de l’arrivée et a résisté au retour du peloton. Il a terminé la course devant Rémi Vuillaume et Rémy Rigolet. Rémi Vuillaume est en tête du classement général.

La quatrième et dernière manche des Classiques du Littoral se courra dimanche prochain avec un parcours de 100km. /comm-ara