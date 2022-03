Naissance d'un nouveau média consacré au cinéma

Un nouvel acteur culturel naît à Neuchâtel. Motus, un média numérique fait par les jeunes pour les jeunes, verra le jour ce week-end sur internet et les réseaux sociaux. Une trentaine de jeunes âgés de 15 à 21 ans va proposer des reportages sur le cinéma suisse, interviews de personnalités et chroniques historiques sur le 7e art. « On souhaite apporter une nouvelle offre » en Romandie, explique Basile Schläfli, cofondateur de Motus.





Soutien public

Le projet présente un budget de plusieurs dizaines de milliers de francs. La ville de Neuchâtel, via la déléguée à la jeunesse et le Service de la culture, et le canton de Neuchâtel ont offert un soutien financier. L'équipe de Motus bénéficie des compétences d'un monteur professionnel alors que les autres membres sont amateurs.