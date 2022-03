Festi’Tourb veut sublimer Les Ponts-de-Martel

La Tourbe est désormais plus qu’un symbole et une richesse naturelle pour Les Ponts-de-Martel. C’est désormais aussi un festival qui se tiendra du 26 avril au 1er mai autour du centre sportif du Bugnon et du fameux sentier des tourbières. À l’origine de l’idée, on trouve une toute jeune association fondée par des Ponliers : Martel Prod. Pour son premier événement, Festi’tourb, l’association a voulu valoriser le dynamisme culturel de la vallée et du village. Jimmy Maradan, co-président du festival :