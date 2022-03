Nouveau président pour Microcity

L'avocat fiscaliste neuchâtelois Thierry Obrist devient à 39 ans le nouveau président du pôle d'innovation de Microcity SA. Il a été élu sur proposition du Conseil d'Etat au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Il reprend une position devenue vacante en novembre après le départ de l'ancienne titulaire Caroline Heid.

Dans le cadre de cette fonction, Thierry Obrist sera en particulier chargé de dynamiser la collaboration entre les acteurs du pôle d'innovation neuchâtelois et de s'assurer d'une offre de service à même de répondre aux besoins des PME, des jeunes pousses et grandes entreprises souhaitant développer des processus ou projets d'innovation, a expliqué mardi le canton de Neuchâtel.



La société Microcity SA, héritière du parc technologique Neode, a été créée pour stimuler, accélérer et mettre en valeur l'innovation technologique dans le canton de Neuchâtel. Elle soutient aussi au quotidien les entrepreneurs régionaux et leur permet de collaborer avec l'écosystème local de recherche et de transfert de technologie comme le CSEM, la HE-Arc ou l'Université. /comm-ATS-fwo