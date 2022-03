Mettre la vie des autres en mots

Avec « Ma vie, quelle histoire ! », Julien Knoepfler propose d’écrire votre biographie, de se plonger dans la petite et la grande histoire, de laisser une trace sous forme d’ouvrage richement illustré. Entre Belgique et Suisse, son cœur et son estomac balancent. il est venu partager quelques gourmandises avec nous :