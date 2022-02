Le festival international des arts de la rue La Plage des Six Pompes est de retour

Après deux ans d'absence, le festival international des arts de la rue fait son grand retour. La Plage des Six Pompes reprendra ses droits cet été sur deux week-ends, les 30 – 31 juillet et 2 – 6 août 2022. Le format prévu se déroulera sur les lieux historiques du festival (place du Marché, promenade des Six Pompes, place des Marronniers), mais continuera également d’offrir des espaces de jeux intimistes dans des lieux décentralisés (collèges et cours Viteos et Vadec).

Nouvelle vague

Depuis 2014, La Plage des Six Pompes est un lieu privilégié pour les jeunes compagnies et leurs créations. Chaque année, une dizaine de nouveaux spectacles sont testés sur le bitume chaux-de-fonnier, sous le regard du public, mais aussi de professionnels ayant pour but d’apporter une aide au développement du projet. En définitive, c’est l’ensemble des secteurs du festival qui se mettent à distiller leurs compétences et prennent part ainsi à l’émergence de nouvelles compagnies. Pour 2022, un appel à projet a été lancé.