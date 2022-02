Les agriculteurs profitent peu des effets de la numérisation

Les outils informatiques utilisés pour la gestion d’une ferme ne bénéficient pas forcément aux premiers intéressés, soit les agriculteurs. Une étude de l’Université de Neuchâtel, menée par le professeur de l'Institut d'ethnologie Jérémie Forney, arrive à la conclusion que la numérisation du secteur agricole profite davantage à l’administration, ainsi qu’aux acteurs commerciaux que sont les fournisseurs de semences et de machines. Ces outils informatiques agissent ainsi comme des moyens de surveillance sur l’utilisation des paiements directs ou sur le respect des règles en matière de labels, selon l’auteur des recherches.

Jérémie Forney arrive à la conclusion que « la numérisation renforce l’approche bureaucratique de la gouvernance » et que « la contribution des technologies numériques aux intérêts des agriculteurs eux-mêmes reste minime ».

Certaines voix s’inquiètent également d’une collecte automatisée des données qui conférerait trop d’importance aux acteurs commerciaux notamment ; un phénomène qui donne « un nouveau visage à deux dépendances fortes qui sont souvent mal vécues par les agriculteurs et agricultrices, face à l’État et face aux grandes entreprises », indique Jérémie Forney.

Le professeur s’est appuyé sur 23 entretiens menés auprès de paysans, de fournisseurs de semences et de machines, de l’administration et des organismes de certification tels que IP-Suisse et Biosuisse.

Un colloque est consacré à cette thématique mardi et mercredi à l’Université de Neuchâtel. /comm-sbe