Denis Masmejan : « Ce vote n’est pas un signe de défiance envers les médias »

Les médias ne seront pas davantage soutenus. Les Suisses ont refusé dimanche par 54,6% des voix le paquet d'aide de 151 millions de francs. Un fossé s'est dessiné entre Romands et Alémaniques. Tous les cantons romands à l'exception du Valais ont voté pour, rejoints outre-Sarine par seulement Bâle-Ville et Uri. À Neuchâtel le oui se monte à 63,2%. Partisans et opposants sont cependant d'accord sur le fait que le problème reste entier.

Le secrétaire général de la section suisse de Reporters sans frontières et membre du Conseil suisse de la presse Denis Masmejan était l’invité de La Matinale pour analyser les résultats de ce scrutin :