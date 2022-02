Une bibliothèque d’objets au service de la réinsertion

Le projet a comme but premier de permettre aux jeunes d’acquérir de nouvelles compétences tout en créant un lien avec la population de la région et en privilégiant les notions d’écologie et de préservation des ressources.





Un appel aux objets est lancé

Le sous-sol de la maison de maître, qu’occupait autrefois le foyer Jeanne-Antide, est en travaux pour accueillir le projet. Pour l’heure un appel aux objets a été lancé dans le but de remplir les étagères et d’enrichir la diversité des objets qui seront mis à disposition. À terme, un site internet sera aussi créé. David Bassin est éducateur en charge du projet, il en explique le fonctionnement :