Sorti(e) de boîte : iWood

Des meubles design en bois fabriqués chez un menuisier à moins de 50 kilomètres de chez vous, c’est le principe d’iWood. L’entreprise neuchâteloise, titulaire du prix BCN innovation en 2017, veut prendre le contre-pied du marché du meuble.

Exit la production chinoise et l’importation. Depuis deux ans, iWood propose des produits haut de gamme qui sont créés et assemblés en Suisse dans des menuiseries locales. Pour l’instant, la plateforme en ligne opère à Neuchâtel et Genève, mais d’autres villes sont prévues.