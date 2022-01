Le MAHN met en « Mouvements » le passé de Neuchâtel

Ne pas effacer le passé mais apprendre à mieux le connaître. C’est ce que propose la nouvelle exposition permanente du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Intitulée « Mouvements », elle a été présentée mardi matin. L’exposition du MAHN met en lumière les trajectoires des individus, des objets et des idées et les relations que la ville a noué avec l’étranger dans un passé lointain comme plus récent. Une réflexion qui s’inscrit aussi dans un cadre plus large, celle de l’implication de Neuchâtelois dans la traite et l’esclavage, comme l’explique la codirectrice du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, Chantal Lafontant Valloton :