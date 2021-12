Tapis roulant pour skieurs au Crêt-du-Puy

Ce tapis roulant pour skieur peut accueillir toutes personnes aptes à se tenir debout. Il est destiné aussi bien aux skieurs, qu’au lugeur et autres bobeurs. Situé entre le village du Pâquier et Villiers, le Crêt-du-Puy propose 10 kilomètres de pistes, dont 1 kilomètres éclairés, deux téléskis et dès cet hiver un tapis roulant pour skieurs. /cwi