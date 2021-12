Le parc éolien de la Grandsonnaz présenté aux Vallonniers

Double séance d’information mardi soir à Couvet pour le parc éolien de la Grandsonnaz. Les deux heures de questions-réponses ont attiré en tout une quinzaine de personnes, pour la plupart des opposants à l’installation d’éoliennes sur les crêtes du Val-de-Travers. Ils sont venus discuter des tenants et aboutissants du projet prévu au Chasseron avec les trois développeurs du parc de SIG et d’ennova, ainsi que trois conseillers communaux des communes de Val-de-Travers et des Verrières.

Le hall de la grande salle de Couvet avait été tapissé de panneaux d’informations pour cette séance. Des précisions étaient ainsi apportées sur le projet de la Gransonnaz en lui-même, mais aussi sur le côté technique des éoliennes et leur impact sur la biodiversité.

15 éoliennes sont actuellement prévues dans le projet mis à l'enquête publique jusqu’au 6 décembre. L’ensemble des éoliennes se situera sur sol vaudois, mais elles seront visibles depuis certains villages du Val-de-Travers, notamment Boveresse, Fleurier, les Bayards et le Mont-de-Buttes.