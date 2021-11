Des nouvelles rames BLS sur la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds

Une infrastructure rénovée et des nouvelles rames. Après huit mois de travaux, les usagers des transports publics peuvent à nouveau circuler en train depuis le 1er novembre entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Les CFF, BLS et TransN ont officiellement fêté jeudi matin dans la Métropole horlogère la fin de travaux. Ils ont duré huit mois pour un montant d’environ 150 millions de francs. Les prestataires de transports publics ont profité de l’occasion pour baptiser une nouvelle rame MIKA au nom de La Chaux-de-Fonds en présence des autorités politiques communales et cantonale. Ces nouvelles rames ont de nombreux avantages: