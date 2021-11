Trois prix n’ont pas suffi au prix Farel 2021. Lors de la cérémonie de clôture du Festival international de film sur la spiritualité, l’éthique et la religion, ce sont également trois mentions qui ont été remises. L'événement avait lieu tout le week-end au cinéma Bio à Neuchâtel. Le Palmarès se distinguait en trois catégories : longs, moyens et courts métrages.

Parmi les lauréats, on découvre par exemple le long métrage « On the line – Les Expulsés de l’Amérique » des français Alex Gohari et Léo Mattei. Un film qui donne la parole aux Mexicains expulsés des Etats-Unis. Comme pour toutes les autres distinctions, il n’a pas été facile de trancher pour le Jury. C’est en tout cas ce qu'explique Inès Gil, présidente du Jury du Prix Farel 2021 :