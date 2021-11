Grange aux concerts petit format à Dombresson

De la musique dans un bâtiment agricole, le concept n’est pas nouveau à Val-de-Ruz. La fameuse Grange aux concerts d’Evologia ne sera plus seule dès le printemps prochain. Stéphane et Pascal Tharin ont mis à profit le semi-confinement du printemps 2020 pour imaginer le futur de la grange de leur maison familiale à Dombresson. Elle deviendra une salle de concerts et une galerie d’art, le tout complété par un bar. Les travaux ont déjà démarré. Ils devraient s’achever au printemps prochain. Les frères Tharin rêvent d'une inauguration le 21 juin, pour la fête de la musique.

Si l’aventure a démarré en famille, ses initiateurs ont voulu l’ouvrir à d’autres. L’été dernier, ils ont fondé l’association Music Art Palace, aujourd’hui forte d’une trentaine de membres. C’est elle qui sera chargée de gérer la grange.

Le lieu, qui pourra accueillir jusqu’à 80 personnes, entend proposer des concerts 2 à 3 fois par mois. Un soin particulier a été apporté à la rénovation. Atout de taille, Pascal Tharin, qui est aussi le président de l’association, est architecte :